POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L091 - eine Person verstorben - Zeugen gesucht

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L091 am gestrigen Tage (10.02) ist eine Person tödlich verletzt worden.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines privaten Krankenfahrdienstes die L091 in Fahrtrichtung Demen befahren haben, als er eigenen Angaben zufolge einem weißen Transporter ausweichen musste, der sich im Gegenverkehr befunden haben soll. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der 52-jährige Fahrer sein Fahrzeug nach rechts. Dabei kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich im linken Straßengraben zum Stillstand.



Der Fahrer des Krankenfahrdienstes erlitt leichte Verletzungen. Der auf dem Beifahrersitz befindliche 90-jährige Patient musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht, erlag jedoch am heutigen Morgen seinen Verletzungen.



Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für mehrere Stunden voll gespert werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem weißen Transporter im Gegenverkehr machen können oder den Unfallhergang zwischen Kobande und Demen gegen 12:45 Uhr beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Sternberg (03847 4327-0) zu melden. Insbesondere werden Hinweise zum Fahrzeugtyp, Kennzeichen oder zur Fahrtrichtung des Transporters erbeten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.



