POL-NB: Autofahrerin bei Glätteunfall auf der Landstraße 321 bei Torgelow schwer verletzt

Gestern Abend gegen 23:50 Uhr kam es auf der L 321 bei Torgelow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor die 18-jährige Deutsche aufgrund der Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie war auf der L 321 aus Richtung Ernst-Thälmann-Siedlung in Richtung Drögerheide unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Pkw der Marke Nissan überschlug.



Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus nach Ueckermünde gebracht.



Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.600 Euro geschätzt.



Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme durch die Polizei war die L 321 zeitweise voll gesperrt.



