POL-NB: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen verursacht 45.000 Euro Sachschaden

Greifswald (ots) -



Am heutigen Mittag (10.02.2026) kam es auf dem Hansering in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal miteinander kollidierten.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die 82-jährige Fahrerin eines Pkw Lexus, die aus Richtung Stralsund kam, möglicherweise aufgrund von Übermüdung zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Auf Höhe des Parkplatzes vor der Einmündung zur Holzgasse kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einem 57-jährigen Fahrer gesteuert wurde.



Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Lexus gegen eine Laterne geschleudert. Diese knickte um und fiel auf das Fahrzeug der Unfallverursacherin, sodass sie ihren Pkw nicht selbstständig verlassen konnte. Die Frau wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Sowohl die 82-jährige Fahrerin als auch der 57-jährige Mercedesfahrer blieben unverletzt.



Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.



Der Hansering war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten zunächst halbseitig und anschließend für etwa 15 Minuten zwischen der Holzgasse und der Schützenstraße voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Ben Tuschy

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell