Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Rostock

Seit dem zurückliegenden Freitag, 06. Februar 2026, wird der 44-jährige Rainer Kloock aus Rostock vermisst.

Herr Kloock ist etwa 185 cm groß und von korpulenter Statur. Er hat kurze blonde Haare sowie einen Sieben-Tage-Bart. Angaben zu seiner aktuellen Bekleidung liegen nicht vor.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen ist der Aufenthaltsort des Vermissten weiterhin unbekannt. Die Polizei bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Herrn Kloock.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.