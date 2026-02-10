POL-HRO: Tödlicher Arbeitsunfall in Krempin

Nr.6214180  | 10.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Krempin/Neubukow (ots) -

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in Krempin bei Neubukow ein tragischer Arbeitsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mitarbeiter eines Transportunternehmens Sicherungsarbeiten an der Ladung eines Sattelaufliegers durchgeführt haben.

Im weiteren Verlauf stürzte der Geschädigte vermutlich während der Arbeiten und wurde leblos zwischen Auflieger und Zugmaschine auf dem Agrargelände aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 57-jährige Mann noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

