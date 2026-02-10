POL-HRO: Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Schwerin (ots) -



Auf einer Baustelle in der Schweriner Weststadt ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Mitarbeiter der Baustelle in der Friesenstraße stellten am frühen Montagmorgen fest, dass ein Baucontainer gewaltsam aufgebrochen worden war und diverses Werkzeug daraus entwendet wurde.



Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf etwa 1.750 Euro geschätzt. Als Tatzeitraum kommt der 6. Februar, 13 Uhr, bis zum 9. Februar, 07 Uhr, in Betracht.



Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



