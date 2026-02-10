Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Burow

Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag an den Feuerwehrverein Burow-Weltzin e.V. im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 3.200 Euro aus dem Bürgerfonds für den Kauf einer Hüpfburg überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026, 13.30 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus der FFw, Burow-Weltzin, Alte Dorfstraße 51,

17089 Burow