Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Burow

Nr.36/2026  | 10.02.2026  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag an den Feuerwehrverein Burow-Weltzin e.V. im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 3.200 Euro aus dem Bürgerfonds für den Kauf einer Hüpfburg überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin:        Donnerstag, 12. Februar 2026, 13.30 Uhr

Ort:              Feuerwehrgerätehaus der FFw, Burow-Weltzin, Alte Dorfstraße 51,
                      17089 Burow

