POL-HRO: Ein Brand und mehrere Einbrüche in Kleingartenanlagen

In Schwerin ist die Polizei am Wochenende zu gleich zwei Sachverhalten in Kleingartenanlagen im Gosewinkler Weg gerufen worden.



In der Kleingartenanlage (KGA) Gosewinkel geriet am Sonnabend gegen 08.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Gartenhäuschen in Brand. Ein Zeuge gab an, am Morgen einen lauten Knall gehört zu haben, nach dem sich das Feuer entwickelte. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte ließen das leerstehende Gartenhaus kontrolliert abbrennen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Zu Diebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung kam es zudem in der angrenzenden KGA Am Wiesenhang, ebenfalls im Gosewinkler Weg. Am Abend des 7. Februar meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter insgesamt 17 Eingangstore von Parzellen und betraten diese teilweise unbefugt. In einer Parzelle wurden ein Werkzeugschuppen sowie ein Gartenhaus angegriffen und aufgebrochen. Vor Ort konnten mehrere Spuren gesichert werden, die derzeit ausgewertet werden.



Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Geschädigte geben könnte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



