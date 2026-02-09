POL-HRO: Jugendliche rufen verfassungsfeindliche Parolen am Bahnhof

Crivitz (ots) -



Am Freitag haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet: Sie alle berichteten von Personen am Crivitzer Bahnhof, die nach dem Aussteigen aus einem Zug verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben sollen.



Umgehend wurden mehrere Streifenwagen aus Sternberg und Schwerin eingesetzt. Eine sofortige Absuche im Stadtgebiet verlief zunächst ohne Feststellungen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf eine mögliche Aufenthaltsanschrift der beteiligten Personen.



Beim Aufsuchen der Adresse trafen die Einsatzkräfte mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an. Die Zusammenkunft wurde durch die Polizei aufgelöst. Die Minderjährigen wurden anschließend nach Hause gebracht und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.



