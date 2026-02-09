POL-NB: Autokäufer wird bei Fahrzeugkauf betrogen und verliert 37.000 Euro

Pasewalk (ots) -



Am 06.02.26 erstattete ein 36-Jähriger Anzeige bei der Pasewalker Polizei, weil er Opfer eines Betruges beim Fahrzeugkauf geworden war.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, soll der 36-jährige Mann aus Polen auf Deutschlands größter Onlineplattform für Gebrauchtfahrzeuge einen Transporter samt Anhänger gekauft haben. Als er das Fahrzeug bei beim Händler abholen wollte, wusste dieser nichts von einem Verkauf.



Die Betrüger hatten ein falsches Inserat unter dem Namen des echten Fahrzeughändlers erstellt. Per Messanger-Dienst wurde der Kauf des Transporters und Anhängers abgewickelt, sogar echt anmutende Rechnungen wurden erstellt. Zwar gibt es den Fahrzeughändler wirklich, nur der Kontakt wurde mit den Betrügern geführt. Nachdem der 36-Jährige die Fahrzeuge bezahlt hatte, wurde vereinbart, wann er diese beim Fahrzeughändler im Großraum Ueckermünde abholen könne. Als der Geschädigte zur Abholung erschien, kannten die Mitarbeiter der echten Firma weder den Fahrzeugverkauf, noch gab es die angebotenen und verkauften Fahrzeuge. Auf weitere Kontaktversuche reagierten die Betrüger nach Erhalt des Geldes nicht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zur Achtsamkeit beim Fahrzeugkauf im Internet, auch auf seriösen Internetplattformen können Betrüger falsche Fahrzeuginserate schalten.



Was Sie beim Online-Autokauf beachten sollten:



Überweisen Sie auf keinen Fall Geld und leisten Sie keine Anzahlungen, auch wenn der Grund noch so plausibel klingen mag! Anzahlungen sind beim Fahrzeughandel nicht üblich - es gilt: Geld nur gegen Fahrzeug und -papiere.



Übermitteln Sie das Geld erst, wenn Sie das Auto samt vollständigen Papieren und allen Schlüsseln erhalten haben.



Sollten Sie in bar bezahlen, nehmen Sie jemanden mit zur Geldübergabe. Bestehen Sie auf einen sicheren Ort, wie zum Beispiel eine Filiale Ihrer Bank.



Weitere Informationen finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicherer-autokauf/



