POL-HRO: Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer verursacht Unfall in Elmenhorst

Nr.6212674  | 08.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Bad Doberan (ots) -

Am Sonntagvormittag, den 08.02.26 gegen 10:15 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten wie ein PKW in der Hauptstraße in Elmenhorst nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Anschließend habe der Unfallverursacher versucht mit seinem stark beschädigten Fahrzeug aus dem Graben zu fahren um vom Unfallort zu flüchten. Eingesetzte Beamte des Polizeihauptrevier Bad Doberans konnten den Fahrzeugführer am Unfallort stellen und weitere Fluchtversuche unterbinden. Der 35-jährige polnische Fahrzeugführer verletzte sich durch den Unfall leicht. Bei Ihm wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung von 1,84 Promille festgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, der Baum wurde am Unfallort gefällt.

Da sich der Verkehrsteilnehmer gegen die anschließenden Maßnahmen aktiv zur Wehr setzte, ohne die Beamten zu verletzen, wurde gegen ihn neben der Straßenverkehrsgefährdung ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern