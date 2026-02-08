POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen aus Neubrandenburg

Nr.6212376  | 08.02.2026  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -

Seit dem 07.02.2026 wird eine 16-jährige Jugendliche aus Neubrandenburg vermisst. Nähere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden sie unter folgenden Link:

https://is.gd/6sZ688

Rückfragen bitte an:

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


