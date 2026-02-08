POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Seit dem 07.02.2026 wird eine 16-jährige Jugendliche aus Neubrandenburg vermisst. Nähere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden sie unter folgenden Link:



https://is.gd/6sZ688



Rückfragen bitte an:



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell