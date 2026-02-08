POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen aus Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots) -
Seit dem 07.02.2026 wird eine 16-jährige Jugendliche aus Neubrandenburg vermisst. Nähere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden sie unter folgenden Link:
https://is.gd/6sZ688
