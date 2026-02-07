LWSPA M-V: Dringende Warnung vor dem Betreten von Eisflächen an der Ostsee!

Details anzeigen Trügerische Eisflächen im Hafen Sassnitz Trügerische Eisflächen im Hafen Sassnitz

Sassnitz / Rügen



Sassnitz / Rügen - Die Wasserschutzpolizei warnt eindringlich davor, derzeit die Eisflächen im Bereich der Ostseeküste vor Rügen zu betreten.



Insbesondere im Bereich des Hafens Sassnitz und der dortigen Fahrrinne besteht akute Gefahr. Durch Strömungen, Schiffsverkehr und wechselnde Wassertiefen bildet sich dort kein tragfähiges Eis. Die Eisdecken sind ungleichmäßig, instabil und können jederzeit unvermittelt einbrechen.



Auch außerhalb der Häfen ist die Eisbildung an der Ostsee trügerisch. Wind, Wellengang und salzhaltiges Wasser verhindern eine sichere Eisstärke. Selbst scheinbar geschlossene Eisflächen bieten keine ausreichende Tragfähigkeit für Personen.



Es wird ausdrücklich davor gewarnt, Eisflächen zu betreten, zu begehen oder für Freizeitaktivitäten zu nutzen. Eltern werden gebeten, besonders auf Kinder und Jugendliche zu achten und sie über die Gefahren aufzuklären.



Im Falle eines Einbruchs besteht aufgrund der Wassertemperaturen und der Eisverhältnisse akute Lebensgefahr. Rettungsmaßnahmen sind unter diesen Bedingungen extrem schwierig und bringen auch Einsatzkräfte in Gefahr.



