POL-NB: Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 07.02.2026 gegen 06:30 Uhr kam es auf der B110 zwischen den Ortschaften Liepen und Dersewitz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr die 57-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Toyota Yaris die B110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Jarmen. Zwischen den Ortschaften Liepen und Dersewitz kam sie dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

Der PKW wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.

Die B110 musste während der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.



