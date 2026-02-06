POL-HRO: Drei Fahrzeuge nach Unfall bei Boizenburg nicht mehr fahrbereit

Boizenburg (ots) -



Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B 195 bei Boizenburg ein Verkehrsunfall in dessen Folge alle drei beteiligten Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren.

Nach derzeitigem Stand wollte die 56-jährige Fahrerin eines VW Golf gegen 16:30 Uhr zwischen den Ortslagen Greese und Schwartow auf eine Nebenstraße abbiegen und musste hierfür verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 65-jährige Fahrer eines Volvo SUV stoppte sein Fahrzeug ebenfalls. Ein weiterer nachfolgender 25-jähriger VW Golf Fahrer bemerkte die angehaltenen Fahrzeuge zu spät und fuhr zunächst auf den Volvo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo zudem auf den davorstehenden VW geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Sowohl der 25-jährige VW-Fahrer als auch die 56-jährige VW-Fahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Beide wurden zum Zwecke weiterer medizinischer Untersuchungen von Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hagenow gefahren.

Zur Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die B195 bis 19:20 Uhr voll gesperrt werden.

Polizeilich wird der Gesamtschadens des Unfalls auf etwa 60.000 Euro geschätzt.



