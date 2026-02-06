POL-HRO: Glatte Straßen sorgen für dutzende Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Aufgrund der Witterung ist es im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock heute zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Seit den frühen Morgenstunden wurden in der Einsatzleitstelle knapp 21 Unfälle aufgrund von Straßenglätte und unangepasster Geschwindigkeit registriert, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Die meisten Verkehrsunfälle (15) ereigneten sich dabei im Bereich des Landkreises Rostock.



Auf der L39 kurz hinter Dummerstorf in Richtung Laage verlor ein Fahrzeugführer gegen 05:45 Uhr die Kontrolle über seinen Renault und kam ins Schleudern. Folglich kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem dort befindlichen Ford zusammen. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die L39 bis etwa 08 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000EUR geschätzt.



In Crivitz ereignete sich gegen 07:20 Uhr zudem ein Verkehrsunfall, bei dem bei dem Unfallverursacher eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt wurde (2,03 Promille). Der 51-jährige Deutsche befuhr zunächst die Parchimer Straße mit seinem Skoda als er auf Höhe der B321 nach links in Fahrtrichtung Schwerin abbog. Dort befuhr jedoch zeitgleich eine 39-jährige VW-Fahrerin die Bundesstraße aus Schwerin kommend in Fahrtrichtung Parchim, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 51-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde für die weitere medizinische Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Auch die 39-Jährige wurde leicht verletzt. Aufgrund der massiven Beschädigungen beider Fahrzeuge mussten diese von der Unfallstelle geborgen werden. Der Sachschaden wird hier auf etwa 20.000EUR geschätzt.

Neben der Alkoholisierung des Unfallverursachers kam erschwerend hinzu, dass sämtliche Seitenscheiben des Skodas mit einer dicken Eisschicht überzogen waren und das seitliche Sichtfeld so erheblich beeinträchtigt war.



Insgesamt wurden sechs Personen bei den von der Polizei registrierten Glätteunfällen verletzt, einer von ihnen schwer. Die Sachschäden belaufen sich insgesamt auf etwa 200.000EUR.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen, besonders aufmerksam zu sein und ausreichend Abstand zu halten.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 12 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



