POL-NB: PKW rutscht bei Glätte gegen Laterne

Heute Morgen (06.02.2026) kam es gegen 07:00 Uhr in Ückeritz auf der Insel Usedom zu einem Glätteunfall, bei dem der Fahrer eines BMW gegen eine Laterne prallte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 30-jährige polnische Fahrzeugführer die Strandstraße in Ückeritz in Richtung Naturcampingplatz. Aufgrund der vereisten Fahrbahn geriet er an der beschrankten Zufahrt ins Rutschen und stieß zunächst gegen eine auf einer Verkehrsinsel befindliche Laterne. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß mit einem einbetonierten Eisenbügel.



Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Wolgast gebracht.



Insgesamt entstand an dem PKW, der Laterne und dem Eisenbügel ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



