POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6130003) wird hiermit zurückgenommen.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogener Daten gebeten.



