Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehrfahrzeug

Nr.32/2026  | 06.02.2026  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Hans-Peter Stuhr einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von 150.000 Euro für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin:        Montag, 9. Februar 2026, 16 Uhr

Ort:              Admannshäger Damm 10, 18211 Admannshagen-Bargeshagen

Das neue TLF 3000 wird im Gefahrengutzug eingesetzt und ermöglicht die Mitnahme mehrerer Kameraden zum Einsatzort und auch den Transport der Chemikalienschutzanzüge.

