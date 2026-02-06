POL-NB: Offenbar alkoholisierter Fahrzeugführer rutscht mit Pkw in Güllegrube

Greifswald (ots) -



Am Abend des 05.02.2025 wurde die Polizei darüber informiert, dass der Fahrer eines BMW in Neuendorf bei Greifswald mit seinem Fahrzeug in eine zugefrorene Güllegrube eines landwirtschaftlichen Betriebes gefahren sein soll. Zudem wurde mitgeteilt, dass der Fahrer möglicherweise alkoholisiert sein könnte.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem BMW die Dorfstraße in Neuendorf, bog falsch ab und gelangte auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes. Dort rutschte er mit seinem Pkw in eine zugefrorene Güllegrube. Anschließend wollte sich der 56-Jährige offenbar vom Unfallort entfernen. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei.



Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Aufgrund des Verdachts, den Pkw unter Alkoholeinfluss geführt zu haben, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 56-Jährigen eingeleitet.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Durch den Unfall entstand kein Sachschaden.



