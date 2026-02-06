POL-NB: Übersicht Glätteunfälle

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Seit gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr bis heute Morgen (Stand Herausgabe dieser Mitteilung) hat es im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sieben Glätteunfälle gegeben.



Bei einem Unfall gegen 16:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Möllenbeck und Feldberg wurden gestern zwei Personen verletzt, nachdem zwei PKW aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zusammengestoßen sind. Beide Verletzte kamen in eine Klinik. Der Sachschaden hier beträgt etwa 12.000 Euro.



Fast zur selben Zeit kam eine Autofahrerin zwischen Grüssow und Kogel mit ihrem PKW von der Straße ab und rutschte gegen einen Baum. Auch sie wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.



Bei weiteren Glätteunfällen gestern in den Abendstunden blieb es nach aktuellem Stand bei Blechschäden. So rutschte zum Beispiel eine Autofahrerin gegen 20:40 Uhr zwischen Stavenhagen und Neubrandenburg in die Leitplanke. In Neubrandenburg in der Gerhart-Hauptmann-Straße stieß ein Autofahrer gegen 23:00 Uhr gegen einen geparkten Wagen.



Heute Morgen hat es mit Stand der Veröffentlichung dieser Meldung einen der Polizei bekannten Unfall aufgrund der Glätte im Landkreis gegeben: Gegen 07:00 Uhr war ein Fahrzeug in Neubrandenburg in der Neustrelitzer Straße in ein stehendes Fahrzeug gerutscht, wodurch ein geringer Sachschaden entstand.



Insgesamt sind bei allen seit gestern Nachmittag gemeldeten sieben Glätteunfällen im Landkreis etwa 46.000 Euro Schaden entstanden.



