POL-NB: Zwei freilaufende Pferde bei Lubmin

Nr.6211484  | 06.02.2026  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

PR Wolgast (ots) -

Am Donnerstagabend, dem 05.02.2026, sind in Wusterhusen zwei Pferde entlaufen. Es handelt sich um zwei dunkelbraune Mecklenburger Warmblutstuten. Die beiden Pferde werden im Bereich Lubmin / Rubenow vermutet.

Wer Angaben zum Aufenthalt der Pferde machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 2520, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1/ Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern