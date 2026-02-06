POL-NB: Zwei freilaufende Pferde bei Lubmin

PR Wolgast (ots) -



Am Donnerstagabend, dem 05.02.2026, sind in Wusterhusen zwei Pferde entlaufen. Es handelt sich um zwei dunkelbraune Mecklenburger Warmblutstuten. Die beiden Pferde werden im Bereich Lubmin / Rubenow vermutet.



Wer Angaben zum Aufenthalt der Pferde machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836 2520, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell