POL-HRO: Polizei sucht 45-jährigen Mann in Hagenow

Nr.6211483  | 06.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Hagenow (ots) -

Seit dem 05.02.2026 10:00 Uhr wird in Hagenow ein 45-jähriger Mann vermisst.
Weitere Informationen zum Vermissten sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter folgendem Link: https://t1p.de/rmwjn eingestellt.

Hinweise zum Vermissten nehmen das Polizeirevier Hagenow unter der TelNr.: 03883-6310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar,
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


