POL-HRO: Polizei sucht 45-jährigen Mann in Hagenow

Seit dem 05.02.2026 10:00 Uhr wird in Hagenow ein 45-jähriger Mann vermisst.

Weitere Informationen zum Vermissten sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter folgendem Link: https://t1p.de/rmwjn eingestellt.



Hinweise zum Vermissten nehmen das Polizeirevier Hagenow unter der TelNr.: 03883-6310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



