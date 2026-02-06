Polizei sucht 45-jährigen Mann in Hagenow

Details anzeigen Vermisster Andre Ismailov Vermisster Andre Ismailov

Seit dem 05.02.2026 10:00 Uhr wird in Hagenow der 45-jährige

Andre ISMAILOV

vermisst.

Dieser ist ca. 170 cm groß, normal gebaut, spricht kein deutsch, nur russisch und hat dunkle Haare

Aktuell ist er mit einer blauen Jeans, braunen Winterjacke ohne Kapuze und einer Mütze mit herunterklappbaren Ohren bekleidet.

Der Vermisste hat ein auffälliges Gangbild. Dieser läuft O-beinig und humpelt mit dem linken Bein.

Der linke Arm ist in einer Armschlinge.

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Hinweise zum Vermissten nehmen das Polizeirevier Hagenow unter der TelNr.: 03883-6310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst