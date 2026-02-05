POL-NB: Küchenbrand in Waren

Waren (Müritz) (ots) -



Am 05.02.2026, gegen 18:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in

der Carl-Moltmann-Straße in Waren zu einem Küchenbrand. Nach

derzeitigem Kenntnisstand geriet eine auf der Herdplatte abgestellte

Thermoskanne in Brand. Die Flammen griffen in der weiteren Folge auf

die Küchenzeile über. Die 25 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Waren konnten den Brand schnell löschen. Der 80-jährige

Wohnungsinhaber erlitt leichte Brandverletzungen an den Händen und

wurde zur weiteren Behandlung ins Warener Krankenhaus verbracht. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die

Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Andere Hausbewohner waren nicht in Gefahr und mussten nicht evakuiert

werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



