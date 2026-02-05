POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person bei Siggermow auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots) -



Am 05.02.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L301 auf Höhe

der Ortschaft Siggermow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach

derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige deutsche

Fahrzeugführer eines Transporters die L301. Aufgrund der den

Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er mit

seinem Fahrzeugnach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen

Baum. In der weiteren Folge kollidierte der Transporter frontal mit

einem weiteren Baum. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und in ein Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Der

Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf

ca. 42.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des

Transporters war die L301 für ca. 40min voll und weitere 90min

halbseitig gesperrt.



