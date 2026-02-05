POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person bei Siggermow auf der Insel Rügen
PHR Bergen (ots) -
Am 05.02.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L301 auf Höhe
der Ortschaft Siggermow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach
derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige deutsche
Fahrzeugführer eines Transporters die L301. Aufgrund der den
Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er mit
seinem Fahrzeugnach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen
Baum. In der weiteren Folge kollidierte der Transporter frontal mit
einem weiteren Baum. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht
verletzt und in ein Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Der
Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein
Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf
ca. 42.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des
Transporters war die L301 für ca. 40min voll und weitere 90min
halbseitig gesperrt.
