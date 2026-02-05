POL-NB: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 109

Klein Bünzow (ots) -



Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 109, Höhe Klein Bünzow, zu einem Verkehrsunfall.



Auf Grund von Glätte kam ein Taxi der Marke Mercedes von der Fahrbahn ab und berührte mit der Beifahrerseite einen Baum.



Der 15-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere 15-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ezwa 20.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell