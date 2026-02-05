POL-NB: Viele Glätteunfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen

Landkreis V-R (ots) -



Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es wetterbedingt zu mehreren Verkehrsunfällen im Landkreis Vorpommern-Rügen.



Gegen 11:40 Uhr befuhr die 46-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Audi die Bundesstraße 196 in Zirkow in Richtung Kreisverkehr. In einer Rechtskurve kam ihr ein Bus entgegen. Die 46-Jährige führte eine Lenkbewegung durch, ihr Fahrzeug kam ins Rutschen. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Die 46-jährige und ihre 44-jährige deutsche Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.100 Euro. Der Audi musste geborgen werden.



Gegen 12 Uhr befuhr eine 26-jährige deutsche Audifahrerin die Bundesstraße 96 von Rambin in Fahrtrichtung Samtens. Ein 22-jähriger deutscher VW Polo-Fahrer, eine 36-jährige deutsche VW Polo-Fahrerin und eine 64-jährige deutsche Peugeot-Fahrerin befuhren hintereinander die Bundesstraße 96 von Samtens in Fahrtrichtung Rambin. Kurz vor dem Rastplatz zwischen Rambin und Samtens fuhr die Audifahrerin auf die linke der zwei Fahrspuren. Dabei geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich und touchierte den entgegenkommenden Volkswagen Polo. In der weiteren Folge drehte sich der Audi weiter und kolldierte mit dem nachfolgenden VW Polo frontal. In der weiteren Folge wurde der Volkswagen in den nachfolgenden Peugeot geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 22-Jährige und der 36-Jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundestraße 96 war insgesamt zwei Stunden voll gesperrt.



Gegen 12:30 Uhr rutschte ein 55-jähriger gebürtiger Syrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte gegen eine Lichtzeichenanlage im Stralsunder Heinrich-Heine-Ring, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Das Fahrzeug musste geborgen werden.



Gegen 13 Uhr befuhr ein PKW Mercedes die Strasse "An de Bäk" aus Richtung Chausseestraße kommend in Richtung Bäderstraße fahrend in Born auf Rügen. Ein Winterdienstfahrzeug der Marke Mercedes befuhr die von links einmündende Strasse "Pumpeneck" und wollte nach rechts in die Strasse "An de Bäk" einbiegen. Als der 43-jährige deutsche Fahrer des Winterdienstfahrzeuges den Mercedes bemerkte, bremste er, rutschte jedoch auf Grund der Straßenverhältnisse in den PKW und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.



Gegen 13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einen Bus auf der Landesstraße 303 auf Höhe des Forsthauses Werder in der Nähe von Sassnitz. Ursächlich war offenbar eine falsche Bereifung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Um 13:15 Uhr kam ein PKW auf der Bundesautobahn 20 auf Höhe der Anschlussstelle Gützkow in Fahrtrichtung Rostock auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.



Die Polizei warnt an dieser Stelle, mit Blick auf die weiterhin angekündigten Witterungsverhältnisse, nochmals eindringlich, die Geschwindigkeit im Straßenverkehr dringend den Straßenverhältnissen anzupassen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell