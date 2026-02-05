POL-HRO: Feuer in Kleingartenanlage - hoher Sachschaden

Boizenburg (ots) -



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Donnerstag eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Boizenburg in Brand.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen gegen 01:10 Uhr an der Kleingartenanlage am Bretternhof ein. Zu diesem Zeitpunkt stand die betroffene Laube bereits in Vollbrand. In der Folge griff das Feuer auf drei benachbarte Holzhütten über. Die Feuerwehr Boizenburg konnte den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort untersucht und Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen werden wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 606-0 zu melden.



