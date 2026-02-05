POL-HRO: Nach Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

Nr.6211323  | 05.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

In der Nacht zum 1. Februar soll es vor einer Bar in der Schweriner Mecklenburgstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein, siehe Pressemitteilung https://t1p.de/u3kec.

Im Verlauf der Ermittlungen, unter anderem nach Sichtung von Videoaufzeichnungen, wurde bekannt, dass es weitere Tatzeugen gegeben hat, als der Polizei bisher namentlich bekannt.
Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hiweise zum Tatablauf haben, werden gebeten, sich bei der Schweriner Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0385 51804700 oder unter der E-Mail kpi.schwerin@polmv.de zu melden.

