POL-HRO: Schneeverwehungen auf der B321 - Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr auf der B321 zwischen Domsühl und Crivitz wurde eine Person schwer verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Crivitz, als er auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Offenbar war zuvor durch starken Wind Schnee von einem angrenzenden Feld auf die Fahrbahn geweht worden. In diesem Bereich war der Fahrzeugführer nach derzeitigem Stand mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, geriet ins Schlingern und prallte gegen die Schutzplanke. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.



Der Pkw wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und erlitt einen Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der 28-jährige Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Verdacht auf Brüche in beiden Handgelenken zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen war die B321 bis etwa 00:30 Uhr voll gesperrt.



