POL-NB: Unbekannte stehlen Werkzeuge von Solarpark-Baustelle

Wendisch-Baggendorf (ots) -



Die Polizei wurde am gestrigen Dienstag (03. Februar 2026) zu einer Baustelle zur Errichtung eines Solarparks bei Wendisch-Baggendorf gerufen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag, dem 02. Februar 2026, 16 Uhr, bis zum Dienstag, dem 03. Februar 2026, 08 Uhr, unbefugt Zutritt zur Baustelle und entwendeten Werkzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 4.250,00 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche- und Sicherung zum Einsatz.



Die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in dem besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



