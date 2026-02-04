Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für neues Multifunktionsgebäude

Innenminister Christian Pegel wird morgen an Ulf Kalisch, Bürgermeister der Gemeinde Kuhs im Landkreis Rostock, einen Zuwendungsbescheid für ein neues Multifunktionsgebäude überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Kuhs, 18276 Kuhs

Das Vorhaben umfasst den kompletten Neubau eines Multifunktionsgebäudes zur gemeinschaftlichen Nutzung als sozialen und kulturellen Treffpunkt sowie Feuerwehrhaus. Mit Hilfe einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 178.500 Euro entsteht in einem ersten Bauabschnitt die Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen, einem Lagerraum, einer Werkstatt und sanitäre Anlagen.

Die Gesamtkosten für den Neubau betragen 412.000 Euro. Das Vorhaben wird aus dem Teil des 50 Millionen EUR-Programm für Feuerwehrgerätehäuser finanziert.