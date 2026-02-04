Presseeinladung: Innenminister übergibt Hoheitszeichen für Poppendorf

Nr.26/2026  | 04.02.2026  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Innenminister Christian Pegel übergibt morgen an Bürgermeister Jörg Wallis einen Wappenbrief und die Genehmigung einer Flagge für die Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin:        Donnerstag, 5. Februar 2026, 14 Uhr

Ort:              Gemeinde Poppendorf, Am Wall 8,
                      18184 Poppendorf

Das Wappen kann die Gemeinde künftig unter anderem im Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern führen. Die Flagge, die an einem Mast gehisst wird, kann repräsentative Zwecke der Gemeinde erfüllen. Die endgültige Verwendung des Wappens kann jede Gemeinde selbst festlegen.

Anlagen

Presseeinladung (PDF, 0,07 MB)

