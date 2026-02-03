POL-HRO: Vollbrand eines Reetdachhauses in Upahl - hoher Sachschaden
Upahl (ots) -
Am 03.02.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in Upahl/Hanshagen aus bislang
ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Reetdachhauses. Trotz
des schnellen Einsatzes der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer
nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude brannte
vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zwei
Millionen Euro geschätzt. Eine Person, die vor Eintreffen der
Feuerwehr versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, erlitt eine
leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurde vor Ort durch den
Rettungsdienst medizinisch versorgt, eine weiterführende Behandlung
in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Zur Brandbekämpfung
waren 109 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
