POL-HRO: Vollbrand eines Reetdachhauses in Upahl - hoher Sachschaden

Upahl (ots) -



Am 03.02.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in Upahl/Hanshagen aus bislang

ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Reetdachhauses. Trotz

des schnellen Einsatzes der alarmierten Feuerwehr konnte das Feuer

nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Das Gebäude brannte

vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund zwei

Millionen Euro geschätzt. Eine Person, die vor Eintreffen der

Feuerwehr versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, erlitt eine

leichte Rauchgasintoxikation. Sie wurde vor Ort durch den

Rettungsdienst medizinisch versorgt, eine weiterführende Behandlung

in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Zur Brandbekämpfung

waren 109 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



