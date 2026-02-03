POL-NB: Verkehrsunfall mit Baumberührung unter Alkoholeinfluss

Görmin Peenetal/Loitz (ots) -



Am 03.02.2026, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der L 261,

zwischen Klein Zastrow und Groß Zastrow, ein Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Deutscher aus

ungeklärter Ursache mit seinem Renault Megane nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum. Der

Fahrzeugführer wies keine sichtbaren Verletzungen auf, schien jedoch

unter Schock gestanden zu haben.

Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von

0,62 Promille in der Atemluft.

Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet.

Der Pkw musste im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme aus dem

Straßengraben gehoben werden, Verkehrsbeeinträchtigungen waren jedoch

nicht zu beklagen.

Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.



