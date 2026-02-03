POL-HRO: Vollsperrung der BAB 20 bei Wismar in Richtung Lübeck - Abschlussmeldung

Wismar (ots) -



Am heutigen Tage kam es gegen 17:30 Uhr auf der Bundesautobahn 20

zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle

Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Lkw und einem Pkw - siehe Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6209868



Infolge des Unfalls musste die BAB 20 zeitweise voll gesperrt werden.

Die Vollsperrung konnte gegen 18:30 Uhr aufgehoben werden. Der

beschädigte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Der Fahrer des Pkw wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das

Klinikum Wismar verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa

15.000 Euro geschätzt.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell