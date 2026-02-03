POL-HRO: Vollsperrung der BAB 20 bei Wismar in Richtung Lübeck nach Unfall - Erstmeldung

Nr.6209868  | 03.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Wismar (ots) -

Gegen 17:30 Uhr kam es auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Kreuz Wismar und Wismar-Mitte in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines LKW-Sattelzuges.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der PKW aufgrund von Glätte nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge stieß der PKW mit dem Sattelauflieger des LKW zusammen.
Der Fahrzeugführer des PKW wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Wismar verbracht.
Die Fahrbahn ist derzeit aufgrund von Trümmerteilen sowie der polizeilichen Maßnahmen vollgesperrt.

Es wird nachberichtet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar,
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern