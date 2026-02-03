Polizei fahndet in Crivitz nach vermissten 7-jährigen Jungen

Details anzeigen Hinweise zu dem Jungen bitte an die Polizei melden! Hinweise zu dem Jungen bitte an die Polizei melden!

Die Polizei fahndet aktuell nach einem 7-jährigen Jungen aus Crivitz und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Seit heute Mittag wird der 7-jährige Ben Schreck vermisst, nachdem er von der Grundschule in der Fritz-Reuter-Schule nicht wie verabredet zu Fuß nach Hause kam. Seither sucht die Polizei unter anderem mit mehreren Funkstreifenwagen, Fährtenhunden und dem Polizeihubschrauber, bisher jedoch ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

Ben Schreck ist circa 150cm groß und hat blonde Haare. Er trägt eine schwarze Jeans, hellblaue Sneaker sowie eine hellblaue Mütze mit „Paw Patrol“. Außerdem ist er mit einer auffällig orange leuchtenden Jacke bekleidet.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nehmen die Polizei in Sternberg (Tel. 0384743270) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 entgegen.