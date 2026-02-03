POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock-Groß Klein

Rostock (ots) -



Am gestrigen Montag, dem 02. Februar 2026, wurden gegen 13:30 Uhr die Feuerwehr Rostock sowie die Polizei zu einem Wohnungsbrand im Gerüstbauerring im Rostocker Stadtteil Groß Klein gerufen. Dort wurde Qualm aus einer Wohnung gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche der betroffenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Durch die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brandherd schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.



Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Verletzt wurde niemand. Durch die entstandene Rauch- und Rußentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unbekannt.



