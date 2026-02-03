POL-NB: Kuscheltierautomat aufgebrochen

Friedland (ots) -



Mit dem Greifarm ein Kuscheltier aus dem Automaten zu erwischen, ist ein echtes Geschicklichkeits- und Glücksspiel. Bei einem Automaten in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Friedland hatte wohl jemand nicht so viel Geduld: Der Automat wurde mutmaßlich im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag aufgebrochen. Mehrere Plüschtiere im Wert von etwa 300 Euro hat der Täter mit der bloßen Hand stehlen können. Der Sachschaden beträgt mindestens 100 Euro.



Vor Ort hat die Polizei mehrere Spuren gesichert.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.



Hinweise zu der Tat bzw. dem Täter nimmt die Polizei Friedland unter 039601 / 300224 entgegen oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



