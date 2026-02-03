POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

PHR Pasewalk (ots) -



Am Montagabend, dem 02.02.2026, gegen 17:25 Uhr meldete ein Anwohner über den Notruf der integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald einen Brand eines Reihenhauses in der Kupferstraße Penkun.



Die dort wohnhafte vierköpfige Familie aus Polen war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Die Bewohner der beiden angrenzenden Einfamilienhäuser wurden durch die eingesetzten Feuerwehren schnell evakuiert.



Der durch den Brand und die Löscharbeiten entstandene Schaden wird gegenwärtig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. An den Nachbargebäuden entstand kein Sachschaden.



Im Einsatz waren 13 Fahrzeuge mit ca. 60 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Penkun, Storkow, Sommersdorf, Wollin/Friedefeld, Krackow, Grambow/Ladenthin, Löcknitz. Die ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung musste vor Ort nicht aktiv werden, da keine Personen zu Schaden kamen.



Die Ursache des Brandes ist gegenwärtig noch unklar. Hinweise auf eine Straftat liegen ebenfalls noch nicht vor. Für die weiteren Ermittlung ist der Einsatz eines Brandursachenermittler angeordnet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



