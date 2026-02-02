POL-HRO: Polizei ermittelt nach Körperverletzung vor einer Bar

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist es in der Schweriner Innenstadt zu einen Polizeieinsatz vor einer Bar gekommen. Gegen 2:20 Uhr wurden die Beamten zu einem Lokal in der Mecklenburg Straße gerufen.



Dort kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 62 Jahre alten Gast und dem dortigen Türsteher. In der Folge beteiligte sich der 56-jährige Inhaber der Bar an dem Streit und schlug dem Gast ins Gesicht.

Es wurde ein Anzeige wegen Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



