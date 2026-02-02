POL-HRO: Alkohol im Straßenverkehr: Polizei stellt elf alkoholisierte Verkehrsteilnehmer am Wochenende fest

Rostock/NWM/Parchim (ots) -



Alkohol am Steuer bleibt eine der größten Gefahren im Straßenverkehr: Am zurückliegenden Wochenende stellten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rostock am Sonnabend und Sonntag insgesamt elf alkoholisierte Fahrzeugführer fest.



Landkreis Nordwestmecklenburg



Am Sonnabend gegen 18:20 Uhr meldete eine aufmerksame Fahrzeugführerin über die Einsatzleitstelle einen Pkw, der in deutlichen Schlangenlinien auf der B208 unterwegs war. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug wenig später stoppen. Bei der 46-jährigen deutschen Fahrzeugführerin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,08 Promille.



Hansestadt Rostock



Kurz vor Mitternacht am Sonnabend, dem 31. Januar 2026, stellten zivil eingesetzte Beamte der Polizeiinspektion Rostock in der Hamburger Straße einen unbeleuchteten und nicht mehr fahrbereiten Pkw fest. Im Fahrzeug befanden sich zwei stark alkoholisierte Personen, die beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Der 73-jährige deutsche Fahrer gab an, das Fahrzeug zuvor geführt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.



Parchim



In den frühen Morgenstunden des 01. Februar 2026, gegen 03:10 Uhr, fiel Einsatzkräften in Parchim ein Pkw durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit und eine auffällige Fahrweise auf. Der Fahrzeugführer ignorierte zunächst die polizeilichen Anhaltesignale. Nachdem das Fahrzeug stoppte, versuchte der 20-jährige deutsche Fahrer, sich fußläufig zu entfernen, und leistete im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,09 Promille.



In allen geschilderten Fällen wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Die Polizei appelliert eindringlich: Wer alkoholisiert fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben unbeteiligter Menschen.



