POL-HRO: Verkehrsunfall mit Wolf auf A24

Nr.6208698  | 02.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Suckow/Stolpe (ots) -

Bei einem Wildunfall auf der A24 ist am frühen Sonntagmorgen ein Wolf verendet. Gegen 06:00 Uhr kollidierte der 57-jähriger Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow in Fahrtrichtung Berlin mit einem Wolf, der daraufhin verendete. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand am MAN-Sattelzug ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Wolfskadaver wurde geborgen und das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern