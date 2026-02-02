POL-NB: Zeugen gesucht - Unbekannte Täter entwendeten rund 50 Absperrgitter in Heringsdorf

Insel Usedeom (ots) -



Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände im Bansiner Landweg in Heringsdorf rund 50 sogenannte Absperrschrankengitter entwendet. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zu dem Gelände, auf dem die Absperrgitter gelagert waren, und transportierten diese ab. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass hierfür ein LKW oder ein Anhänger mit entsprechender Ladefläche genutzt wurde.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise.



Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern oder möglichen Tatfahrzeugen im Raum Heringsdorf geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 / 279-224, über die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



