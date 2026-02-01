POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Lübesse

Rostock (ots) -



Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntagvormittag eine etwa 100m x 20m große Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens in Lübesse in Brand.

Gegen 11:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Qualmentwicklung in der Lagerhalle.

Zur aktuell noch andauernden Brandbekämpfung sind 10 Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis im Einsatz.

Neben untergebrachten Transportfahrzeugen waren auch mehrere zehntausend Feuerzeuge sowie Öle und weitere brennbare Stoffe in der Halle gelagert.

Es ist davon auszugehen, dass die Löschmaßnahmen noch bis in die Nacht zu Montag andauern werden.

Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sind am Brandort im Einsatz um weitere Spuren zu sichern.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



