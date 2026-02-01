POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jährige Vermisste aus Bützow

Bützow (ots) -



Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird ein 13-jähriges Mädchen aus

Bützow vermisst.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur

Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/5wy7o

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter

038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.



Gordon Tiesler

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



