POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jährige Vermisste aus Bützow
Bützow (ots) -
Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird ein 13-jähriges Mädchen aus
Bützow vermisst.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/5wy7o
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter
038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede
andere Polizeidienststelle entgegen.
