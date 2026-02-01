POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jährige Vermisste aus Bützow

Nr.6208101  | 01.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Bützow (ots) -

Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird ein 13-jähriges Mädchen aus
Bützow vermisst.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/5wy7o
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter
038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede
andere Polizeidienststelle entgegen.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

