Öffentlichkeitsfahndung - vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Bützow

13-jährige Vermisste Vian Hussein

Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird die 13-jährige Vian Hussein aus Bützow vermisst.

Personenbeschreibung:

schwarze Jogginghose

schwarzer Pullover

schwarze Schuhe

Jacke oben weiß, unten schwarz

160 cm groß

schlanke Statur

schulterlange, schwarze Haare

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter 038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

