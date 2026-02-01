Öffentlichkeitsfahndung - vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Bützow

13-jährige Vermisste Vian Hussein Details anzeigen
13-jährige Vermisste Vian Hussein
13-jährige Vermisste Vian Hussein
13-jährige Vermisste Vian Hussein
Nr.6207875  | 01.02.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird die 13-jährige Vian Hussein aus Bützow vermisst.

Personenbeschreibung:

  • schwarze Jogginghose
  • schwarzer Pullover
  • schwarze Schuhe
  • Jacke oben weiß, unten schwarz
  • 160 cm groß
  • schlanke Statur
  • schulterlange, schwarze Haare

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter 038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern