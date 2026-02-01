Öffentlichkeitsfahndung - vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Bützow
13-jährige Vermisste Vian Hussein
Seit dem 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr wird die 13-jährige Vian Hussein aus Bützow vermisst.
Personenbeschreibung:
- schwarze Jogginghose
- schwarzer Pullover
- schwarze Schuhe
- Jacke oben weiß, unten schwarz
- 160 cm groß
- schlanke Statur
- schulterlange, schwarze Haare
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter 038461-424224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.