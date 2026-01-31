POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und FC Ingolstadt - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am heutigen Samstagnachmittag fand im Rostocker Ostseestadion die Drittligapartie zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Ingolstadt statt. Das Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden.

In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen relevanten Vorkommnissen.

Insgesamt befanden sich 101 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 18:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



André Falke



Erster Polizeihauptkommissar,

Polizeiführer vom Dienst



